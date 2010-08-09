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DIŞİŞLERİ, SIDNEY'DE "ASURİ SOYKIRIMI" ANITI AÇILMASINI KINADI ANKARA (A.A)

09 Ağustos 2010 21:44

-DIŞİŞLERİ, SIDNEY'DE "ASURİ SOYKIRIMI" ANITI AÇILMASINI KINADI ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Sidney'in Fairfield Bölgesinde "tarihi çarpıtan ve Türkiye'yi itham eden" bir 'Asuri Soykırımı' anıtının açılmış olmasını kınadıklarını belirtti. Ünal, konuyla ilgili bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "7 Ağustos 2010 günü Sydney'in Fairfield Bölgesinde tarihi çarpıtarak ülkemizi itham eden bir 'Asuri Soykırımı' anıtının açılmış olmasını kınıyoruz. Federal yetkililerin, iki ülke ilişkilerine hiçbir şekilde katkıda bulunmayacak bu maksatlı faaliyete iştirak etmiş olmasını esefle karşılıyoruz" ifadesini kullandı. Sözcü, "anıtın, aralarında özel tarihi bağlar bulunan Avustralya ile Türkiye'nin mükemmel ilişkilerini zehirlemekten medet uman çevrelerin, tarihin siyasi çıkar için yeniden yazılmasına yönelik gayrı ahlaki arayışını" gösterdiğini dile getirdi. Bu yöndeki çabaların federal düzeyde de desteklenmiş olmasını "vahim ve kabul edilemez bir gelişme" olarak değerlendiren Ünal, anıtın açılışının, Avustralya'da yaşayan Türklerde de infial ve hayal kırıklığı yarattığına işaret etti. Sözcü, şunları kaydetti: "Tüm karşı girişimlere rağmen anıtın inşasına izin veren ve böylesine talihsiz bir tasarrufu şahsi politik beklentilerle destekleyen federal ve yerel siyasetçilerin, tarihsel gerçeklerle hiçbir şekilde uyuşmayan ve tek amacı kin ve düşmanlık tohumları yeşertmek olan bu tür adımların beraberinde getirdiği tehlikelerin de farkında olduklarını umut etmekteyiz. Tarihin, siyasi amaçlar doğrultusunda tek taraflı olarak saptırılmasına yönelik bu tür adımların engellenmesi için ilgili tüm tarafları Türk ve Avustralya halklarının dostluğuna yakışan ve bunu perçinleyen bir tutum takınarak aklıselim çerçevesinde hareket etmeye çağırıyoruz."

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