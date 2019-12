-DIŞİŞLERİ ŞEHİTLERİ ANKARA'DA ANILDI ANKARA (A.A) - 18.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 18 Mart'ın bir milletin tarih içinde kalma iradesinin göstergesi olduğunu belirterek "Dışişleri camiası olarak aziz şehitlerimizden aldığımız bu emaneti diplomatik alanda hangi tehditlerle karşı karşıya kalırsak kalalım sürdürmeye kararlıyız" dedi. Davutoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, yurt dışında görevli oldukları sırada şehit edilen Bakanlık mensupları ile diğer kamu görevlileri ve aile fertlerini anmak üzere, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törene katıldı. Törende şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından konuşan Bakan Davutoğlu, milletlerin tarih içindeki ağırlıkları ve tarih içinde üstlendikleri sorumlulukların bu milletleri büyük sınavlarla karşı karşıya getirdiğini belirterek, bu sınavları hakkıyla veren milletlerin ayakta kaldıklarını ve diğer milletler tarafından izzet ve onurla anıldıklarını söyledi. "Ne mutluyuz ki, aziz milletimiz böyle bir mirasa sahiptir" diye konuşan Davutoğlu, şehitlerin Galiçya'dan Yemen'e, Sarıkamış'tan Trablusgarb'a Çanakkale'den Mısır'a her bölgede, her ailede belki de çok sayıda evladını bırakarak verdiği mücadelenin sonucunda değişik topraklara düşmüş olmalarının bu aziz milletin çok zor şartlarda ne büyük fedakarlık üstlenebileceğinin en iyi göstergesi olduğunu dile getirdi. Her yurt dışı ziyaretinde gittiği yerde bir tek şehit olsa bile ziyaret ettiğini söyleyen Davutoğlu, "Her ziyaretimizde aziz şehitlerimizin verdiği o büyük mücadelenin hatırasını yad etmek dışında, bir kararlılığımızı da göstermiş oluyoruz. Biz bu emanete sahip çıkacağız. Dünyanın her köşesinde bu bayrağı yüceltmeye, bu aziz vatanı korumaya bu aziz milletin uluslararası alanda itibarını en üst düzeye çıkarmaya kararlıyız" diye konuştu. Şehitlerin fiili olarak mücadele ettiklerine ve canlarını ortaya koyduklarına işaret eden Davutoğlu, kendileri ve yeni neslin üzerine düşenin 24 saatlerini harcayarak, beyinleriyle, ruhlarıyla, zihinleri ve gönülleriyle bu emanete sahip çıkmak olduğunu ifade etti. Bakan Davutoğlu, bu çerçevede 18 Mart'ın herhangi bir tarih olmadığını, hatta sadece Çanakkale ve Gelibolu müdafaalarından da ibaret olmadığını belirterek, "18 Mart bir milletin tarih içinde kalma iradesinin göstergesidir" dedi. -"HİÇ BİR DIŞİŞLERİ BİZİM KADAR ŞEHİT VERMEMİŞTİR" "Herhalde hiç bir dışişleri bakanlığı bizim kadar çok şehit vermemiştir" diye konuşan Davutoğlu, 28 ayrı terör saldırısında 42 diplomat ve kamu görevlisinin şehit olduğunu kaydetti. Davutoğlu, "Bu şu demek; eğer bir millet tarih sahnesinde aziz şehitlerine sahip çıkma kararlılığını göstermişse her meslek grubu bundan bir anlamda nasibini payını alıyor. Bizler dışişleri camiası olarak aziz şehitlerimizden aldığımız bu emaneti diplomatik alanda hangi tehditlerle karşı karşıya kalırsak kalalım, hangi zorluklarla meydan okumalarla karşı karşıya kalırsak kalalım sürdürmeye kararlıyız" şeklinde konuştu. Şehitlerin ailelerine şükranlarını ileten Davutoğlu, "Sizler evlatlarınızı, eşlerinizi, babalarınızı, amcalarınızı bu kutsal mücadelede kaybetmiş insanlar olarak büyük bir şerefi taşıyorsunuz. Sizlere çok şey borçluyuz" dedi. Davutoğlu, şehitlere hitaben de "Aziz şehitlerimiz. Sizlerin emaneti, en yüce ve en yüksek emanet olarak bizim omuzlarımızdadır ve her türlü şartta o emaneti taşımaya devam edeceğiz. Sizin hatıranız, sizin bıraktığınız kutsal emaneti bizden sonraki nesillere daha güçlendirilmiş bir şekilde devretmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun konuşmasının ardından törende şehitlerin ruhlarına Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi. Davutoğlu tarafından Dışişleri Bakanlığı çelengi şehit kabirlerine bırakılırken, şehitliğe Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve dışişleri mensupları adına da çelenk konuldu.