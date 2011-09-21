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Dünya

Dışişleri: ''Saldırıyı şiddetle kınıyoruz'' ANKARA (A.A)

21 Eylül 2011 01:42

-Dışişleri: ''Saldırıyı şiddetle kınıyoruz'' ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Afganistan eski devlet başkanı Burhaneddin Rabbani'nin öldürüldüğü saldırıyı kınayarak, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan İslam Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı ve Afganistan Yüksek Barış Konseyi Başkanı Prof. Burhaneddin Rabbani'nin bugün Kabil'de evine düzenlenen bir bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini derin üzüntü ve infialle öğrendik" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Afganistan'ı istikrara kavuşturmak için sürdürülmekte olan barış ve uzlaşı çabalarını da hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, merhum Burhaneddin Rabbani'ye Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Dost ve kardeş Afganistan'la güçlü dayanışmamızı bu acı olay vesilesiyle bir kez daha yineliyoruz."

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