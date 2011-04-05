-DIŞİŞLERİ SALDIRILARA ÖNLEM BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, son dönemde bazı Ermeni grupların, yurt dışında Türkiye'nin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik saldırılarında artış görüldüğünü belirterek, saldırıların ve faillerinin ilgili ülke makamlarınca soruşturulmasını ve benzer eylemlere karşı önlem alınmasını beklediklerini bildirdi. Sözcü Ünal bir soruya verdiği yanıtta, son dönemde bazı Ermeni grupların, yurt dışında Türkiye'nin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik saldırılarında artış görüldüğünü belirterek, saldırıların son örneklerinin Beyrut'ta düzenlenen Türk Hazır Giyim Fuarı ile Paris'te düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı'nda yaşandığını kaydetti. Ünal, "Söz konusu saldırgan üslup ve bu üslubun dayandığı radikal milliyetçi zihniyet, geçmişte terör saldırılarıyla kendisini göstermiştir. Yaşanan saldırıların ve faillerinin ilgili ülke makamlarınca soruşturulması ve benzer eylemlere karşı önlem alınması beklenmektedir" dedi.