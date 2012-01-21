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Dünya

Dışişleri: ''Saldırıdan derin kaygı duymaktayız'' ANKARA (A.A)

21 Ocak 2012 01:03

-Dışişleri: ''Saldırıdan derin kaygı duymaktayız'' ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğuna yapılan saldırıdan derin kaygı duyulduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi'nden yapılan açıklamada, Başkonsolosluk güvenlik kamerası kayıtlarının izlenmesinden, saldırının bu sabah saat 04.16'da 25-35 yaşlarında bir kişi tarafından gerçekleştirildiğinin, saldırganın bir benzin bidonunu tutuşturarak Kançılarya giriş kapısına bırakıp olay yerinden ayrıldığının tespit edildiği belirtildi.  Alev alan benzin bidonunun, Başkonsolosluk Kançılaryası önünde görev yapan Yunan polis memurunun çabasıyla uzaklaştırılıp bilahare söndürüldüğü belirtilen açıklamada, olayda Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğu veya personeline herhangi bir zarar gelmediği kaydedildi. Açıklamada, ''Bu saldırının failinin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmesini ve Yunanistan'daki tüm temsilciliklerimizin güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasını önemle bekliyoruz. Bu bağlamda Yunan makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır.''

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