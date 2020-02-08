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Dışişleri: Rusya ile görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilmesi kararlaştırıldı

"Sahada bir an önce sükunet sağlanması için atılacak adımlar üzerinde duruldu"

08 Şubat 2020 21:02

Dışişleri Bakanlığı, Türk diplomatlar ile Rusya'dan Ankara'ya gelen heyetin bir araya gelmesine ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sahada bir an önce sükunet sağlanması için atılacak adımlar üzerinde duruldu" denirken, görüşmelerin haftaya devam edeceği belirtildi.

Bugün Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in başkanlık ettiği heyet Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşmüştü. İki ülkenin savunma bakanlığından üst düzey isimlerin de yer aldığı heyetler arası görüşme üç saat sürmüştü.

Görüşme sonrası Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Heyetler arası görüşmelerde İdlib'teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilmesi kararlaştırıldı."

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