Dışişleri: Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli Sebahattin Bayram'ın casusluk şüphesiyle tutuklanmasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli Sözleşmeli Sekreter Sebahattin Bayram'ın Yunanistan'da casusluk soruşturması kapsamında tutuklanmasını kınadı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Türkiye ile ilişkilerde gerginliği artırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunuldu" ifadeleri yer aldı.

Sözleşmeli sekreter Sebahattin Bayram'ın Yunanistan'da gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddiasıyla tutuklanmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreter Sebahattin Bayram’ın Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz.

Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir.

Yunan medyası tarafından olaya ilişkin yapılan ve suçsuzluk karinesi ihlal edilerek adı geçen personelimizin ve ailesi ile Yunanistan’daki temsilciliklerimizi ve çalışanlarını hedef haline getire yayınlar da kaygıyla karşılanmaktadır.

Türkiye ile ilişkilerde gerginliği artırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır."

Ne olmuştu?

Yunanistan'ın Rodos adasında iki kişinin casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtilmiş, gözaltına alınan kişilerden birinin Türk konsolosluğunda çalıştığı duyurulmuştu.

Şüphelilerden birinin Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin Ege Denizi'ndeki hareketlerini fotoğrafladığını belirtilmişti.