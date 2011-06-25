-DIŞİŞLERİ: ÖNEMLİ BİR ADIM ANKARA (A.A) - 25.06.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, ABD Başkanı Barack Obama'nın açıkladığı, "Afganistan'da konuşlu ABD birliklerinden bir kısmının çekilme sürecini Temmuz 2011'den itibaren başlatma kararını" önemli bir adım olarak değerlendirdiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın, "Afganlaştırma stratejisinin ilerletilmesi bağlamında önemli bir adım olduğu" belirtilerek, "Ortak nihai hedefimiz, Afganların kendi kaderine sahip çıkmasının sağlanması, Afganistan'ın tam egemenlik ve bağımsızlığının teminidir. Bu çerçevede Afganistan'ın komşuları ile bölgesi ve ötesindeki bütün aktörlerin Afganistan'ın egemenliğine saygı duyması ve bunu pekiştirmeye yönelik gayretlere çok yönlü katkılarını sürdürmesi gerekmektedir. Öte yandan Afganistan'la bağlantılı bütün süreçlere Afganların liderlik etmesi temel bir ilkedir" denildi. Afganistan'da 2014 yılı sonuna kadar güvenlik sorumlulukların Afgan makamlarına tam anlamıyla devri bağlamında, kapasite oluşumu gayretlerinin artarak sürmesinin önem taşıdığını bildiren Dışişleri Bakanlığı, 2014 yılı sonrasında da uluslararası toplumun Afganistan'ın kalkınmasına yönelik uzun vadeli taahhütlerini sürdürmesi gerekeceğini kaydetti. Açıklamada, "ABD Başkanı Obama'nın açıklamasında ifade ettiği 'Afganistan'daki mücadelenin sorumlu bir şekilde sonlandırılması' hedefini bu bakımdan önemsemekteyiz" denilerek şunlar kaydedildi: "Türkiye, Afgan halkı ihtiyaç duyduğu sürece Afganistan'a desteğini sürdürme kararlılığındadır. Öte yandan, Afganistan'ı desteklemeye yönelik çok yönlü gayretlerimiz kapsamında, 500'er Afgan Ulusal Polisi mensubuna Türkiye'de altışar aylık dönemlerle eğitim sağlanmasına yönelik yeni bir programı 15 Temmuz 2011 tarihinde başlatacağız. Afganistan'da güvenlik sorumluluklarının devri, barış ve uzlaşma, kalkınma ve iyi yönetişimi hedefleyen 'Kabil Süreci'nin Afganistan'ın çevresini de gözeten bölgesel boyutu da dikkate alarak, ahenkli şekilde ilerletilmesi önem taşımaktadır. Türkiye, güçlendirilmiş bölgesel işbirliğini aktif şekilde teşvik etmektedir. Afganistan Hakkında Uluslararası Temas Grubu bünyesinde kurulan ve Türkiye'nin UNAMA'yla birlikte eşbaşkanlığını yürüttüğü Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu bu bağlamdaki önemli platformlardan biridir." Açıklamada, 2 Kasım'da İstanbul'da yapılacak "Afganistan için İstanbul Konferansı"nın güçlendirilmiş bölgesel işbirliği yolunda kapsamlı bir adım teşkil etmesine yönelik çalışmaların da başlatıldığı belirtildi.