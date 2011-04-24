Dışişleri: Obama'nın sözlerini esefle karşılıyoruz

T24- Dışişleri Bakanlığı, dün Ermenilerin 'Soykırımı Anma Günü' olarak kabul ettiği 24 Nisan'ın yıldönümü dolayısıyla açıklamada bulunan ABD Başkanı Barack Obama'nın sözlerini kınadı.



Bugün yapılan açıklamada, sözde Ermeni soykırımını "Büyük Felaket" olarak tanımlayan Obama'nın "tarihi gerçekleri saptırdığı" belirtildi.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



ABD Başkanı Obama, 23 Nisan 2011 tarihinde yayınladığı mesajla, Türkler ile Ermeniler arasında ortak tarihlerinin acılı bölümüne ilişkin anlaşmazlıkta, Ermeni görüşlerini yansıtan bir yaklaşım ortaya koymuştur.

Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamayı çok sorunlu buluyor ve esefle karşılıyoruz.

İç siyaset kaygılarıyla yapılan bu tür açıklamalar, Türkler ve Ermenilerin adil hafızaya ulaşmalarını zorlaştırmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Tartışmalı tarihi olayları seçici bir adalet duygusuyla yorumlayan tek yanlı açıklamalar gerçeğin anlaşılmasını engellemektedir.

ABD’den beklentimiz, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini ve tarihi boyuta ilişkin çalışmaları zorlaştırması değil, kolaylaştırmasıdır. Tarihi acılar arasında taraf tutan bu tür açıklamalar barışa ve halkların ortak geleceğine hizmet etmemektedir.

Güncel siyasi çıkar hesaplarıyla tarihin yazımına yapılmaya çalışılan tüm müdahalelere rağmen adil hafızaya ulaşma çabalarımızı ve Ermenistan ile ortak geleceğimizi bu zeminde inşa etme kararlılığımızı sürdüreceğiz.