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Dışişleri: Nükleer takas önemli katklı vaad ediyor

21 Mayıs 2010 10:28

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile İran ve Brezilya Dışişleri Bakanları tarafından Tahran'da 17 Mayıs günü imzalanan ortak bildirinin, İran'ın nükleer dosyasına ilişkin konunun barışçı yollardan çözümlenmesi çabalarına önemli bir katkı vaat ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu fırsatın değerlendirilmesi bakımından uluslararası toplumun ortak bildiride ifadesini bulan yapıcı, uluslararası hukuka saygılı ve ileriye bakan anlayışa destek vermesinin kilit önem taşıdığı belirtildi.

İslam Konferansı Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi 37. Dönem Toplantısı sonunda yayınlanan Duşanbe Deklarasyonu'nda söz konusu ortak bildirinin memnuniyetle karşılandığının vurgulandığı belirtilen açıklamada, uluslararası topluma ortak bildiriyi desteklemesi ve konunun tüm veçhelerini kapsayacak anlaşmaların ortaya çıkarılması için ortak bildiri sonrasında doğan olumlu atmosferden faydalanılması yönünde kuvvetli bir çağrı yapıldığı da kaydedildi.


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