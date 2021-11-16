Dışişleri’nin “yanıtsız” önerge yanıtına vekil tepkisi: Ciddiyetsizlik

T24 Ankara

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun soru önergesini “Cevap ektedir” diye yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı, yanıt mektubuna cevabı eklemeyi unuttu. Mektup, yanıtı eksik şekilde eline ulaşan Gergerlioğlu, hem Dışişleri Bakanlığını hem de TBMM Başkanlığını ciddiyetsizlikle suçlayarak “Bu nasıl sorumsuzluk anlamak mümkün değil” dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Papua Yeni Gine’de yaşayan bir vatandaşın sorununa ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu. Gergerlioğlu’nun sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı, TBMM Başkanlığına gönderdiği mektuba cevabı eklemeyi unuttu.

Mektubun eksik şekilde eline ulaşmasına tepki gösteren Gergerlioğlu, şunları söyledi:

“Yurtdışındaki bir vatandaşımızın mağduriyetini Dışişleri Bakanlığına sorduk ama aldığımız cevap hem Dışişleri Bakanlığının hem de Meclis Başkanlığının konulara ne kadar ilgisiz olduğunu, ne kadar usule dikkat edilmediğine dair çok çarpıcı bir bilgi verdi. Vatandaşımızın durumu hakkında bilgi sorduktan sonra Dışişleri Bakanlığından bize cevapta, ‘ekte cevap verilmiştir’ yazısı var ama ekte herhangi bir cevap kağıdı yok. Bu nasıl bir ciddiyetsizlik, sorumsuzluk anlamak mümkün değil. Ben milletin vekiliyim, milletin oylarıyla buraya geldim ve milleti temsil ediyorum. Milletin vekiline bu denli saygısızlığı görmedik. Bu denli dikkatsizlik, bu denli usul bilmemek ve özensizlik, nasıl yaşanabiliyor anlamak mümkün değil. Dışişleri Bakanlığı bir hata yapmış Meclis’e göndermiş, ikinci hatayı Meclis Başkanlığı yapıyor. Demek ki hiçbir özen yok, hiçbir dikkat yok. Hadi Dışişleri Bakanlığı bir hata yapmış ama Meclis Başkanlığı bunu hiç görmeden nasıl bize yollayabiliyor. Hiç mi kontrol etmiyorlar? Meclis Başkanlığının zaten millete saygı duymadığını çok iyi biliyoruz. Milletin vekiline yaptıkları ortada. Usulsüz, hukuksuz bir kararla bizim vekilliğimizi düşürmeye çok hevesliydiler. Vekilliğimizi düşürüp Meclis’ten cezaevine attılar. Şu anda da bize verdikleri cevaplar, bu kadar dikkatsiz, özensiz ve saygısız.”