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Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Hiçbir yaptırım Türkiye'nin egemen haklarından taviz vermesine neden olmayacak

05 Aralık 2020 19:18

Dışişleri Bakanlığı, "Hiçbir yaptırım Türkiye'nin egemen haklarından taviz vermesine asla neden olmayacak. Yunanistan bir an önce Türkiye ile koşulsuz diyaloğa girmeli" ifadelerini kullanarak Yunanistan'dan gelen 'yaptırım' açıklamalarına tepki gösterdi.

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