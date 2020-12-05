Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Hiçbir yaptırım Türkiye'nin egemen haklarından taviz vermesine neden olmayacak

10-11 Aralık'ta toplanacak Avrupa Birliği zirvesi öncesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımların masaya yatırılacağı belirtilmişti. Yunan asıllı Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, "Bu uygulamalar yalnız kısa vadeli değil; orta ve uzun vadeli olacak ve Türkiye'nin AB ve ABD ilişkileri yeniden değerlendirilecektir" demişti.

TIKLAYIN - Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: Türkiye'ye yaptırımlar sadece kısa değil, orta ve uzun vadeli de olacak

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yunanistan, Avrupa'nın şımarık çocuğu olarak, maksimalist ve gayri meşru deniz sınırı ve hava sahası iddialarına dayanarak Türkiye'ye yönelik AB yaptırımlarını kışkırtmayı hedefliyor. Hiçbir yaptırım Türkiye'nin egemen haklarından taviz vermesine asla neden olmayacak. Yunanistan bir an önce Türkiye ile koşulsuz diyaloğa girmeli."