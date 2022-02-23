Dışişleri’nden Yunanistan’a nota

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay dün saat 19.15'te Sakız Adası ve İzmir'in Karaburun ilçesi arasında meydana geldi. Yunanistan unsurlarınca avlanılan 2 Türk balıkçı teknesine ateş açıldı. İhbarla bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.



Sahil Güvenlik botu ekibince bölgede herhangi bir Yunanistan unsuru tespit edilemedi. Bacağından saçmayla hafif yaralandığı belirlenen balıkçıya ilk müdahale, sağlık ekiplerince botta yapılırken, tedbir amaçlı Çeşme Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

"İnsanlık suçudur"

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, açıklamada, "Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur" denildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları Yunanistan'a Ege’de Türk balıkçılara karşı orantısız güç kullanılmasını protesto eden bir nota verildiği duyurdu. (DHA)