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Dışişleri’nden Yunanistan’a nota

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca ateş açılırken, 1 kişi yaralandı

23 Şubat 2022 17:55

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca ateş açılırken, 1 kişi yaralandı.  Dışişleri Bakanlığı kaynakları Yunanistan'a Ege’de Türk balıkçılara karşı orantısız güç kullanılmasını protesto eden bir nota verildiği duyurdu.

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