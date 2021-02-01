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Dünya

Dışişleri'nden Myanmar'daki darbeye tepki: Derin endişeyle karşılıyor, şiddetle kınıyoruz

01 Şubat 2021 10:15

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki askeri darbeye ilişkin "Derin endişeyle karşılıyor, şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır" açıklamasını yaptı. 

Myanmar'da askerin demokratik yollarla seçilmiş hükûmeti saf dışı bırakarak yönetime el koyması üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Myanmar'daki darbeye ilişkin "Derin endişeyle karşılıyor, şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır. Myanmar'da gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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