Dışişleri'nden Mısır'a "asılsız itham" tepkisi: Libya halkı Hafter'i destekleyenleri unutmayacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin, 4 Haziran'da düzenlenen "IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Küçük Grup Dışişleri Bakanları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye-Libya bağlamında dile getirdiği "asılsız ithamları" reddettiklerini bildirdi.

Sözcü Aksoy, Şukri'nin, Türkiye'ye yönelik suçlamalarına ilişkin, Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın, Şukri'ye "gereken cevabı verdiğinin" altını çizen Aksoy, şöyle devam etti:

"Toplantı sırasında tarafımızca dile getirildiği üzere, Libya'da barış ve istikrarın tesisinin önündeki en büyük engeli, meşru hükümeti devirerek bölgede bir başka otoriter rejim kurmaya yeltenen darbeci ve korsan (Halife) Hafter ile bu şahsa her türlü desteği sağlayan Mısır yönetimi ve diğer destekçileri oluşturmaktadır. Darbeyle işbaşına gelenlerin bir darbeciyi desteklemesi de şaşırtıcı değildir. Mısır'ın darbeci Hafter'e yıllardır sağladığı askeri destek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının açık ihlalini teşkil etmektedir."

Aksoy, "Libya halkının, ülkesinin birliğini ve geleceğini tehdit eden, kendi halkına zulüm etmekte beis görmeyen darbeci Hafter'i destekleyenleri, Libya'da yaşanan kaos ve istikrarsızlıktan dolayı daima sorumlu tutacağını" ifade etti.