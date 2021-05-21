Dışişleri'nden Mescid-i Aksa çevresindeki polis müdahalesine tepki: İsrail’in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail ve Hamas arasında Gazze'deki ateşkesi kutlayan Filistinlilere müdahale eden İsrail polisine "İsrail’in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail’in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" ifadeleri yer aldı.

Al Jazeera'nın aktardığına göre polis, Mescid-i Aksa'nın çevresine baskın düzenledi ve cuma namazı sonrası ateşkesi kutlamak için caminin çevresinde kalan Filistinlilere müdahale etti. Müdahalede yaralanan Filistinliler olduğu belirtildi.

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