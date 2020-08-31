Dışişleri'nden Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınlarla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, uzun zamandır Kırım'daki Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınlara bu sabah yenilerinin eklendiğini belirtirken, "endişeyle izliyoruz" açıklaması yaptı.

Dışişleri'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kırım'da bu sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz.

"Sözkonusu gelişme, Kırım'ın 2014 yılında yasadışı ve gayrimeşru olarak ilhak edilmesinin ardından Kırım Tatarlarına uygulanan sistematik baskı ve sindirme politikasının son örneğidir.

"Türkiye, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmayı her daim sürdürecektir."

Bu, aynı gün için Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'yla ilgili ikinci açıklaması oldu. İlkinde Suriye Demokratik Güçleri'nden bir heyetin Rus yetkililerle görüşmesini eleştiren Bakanlık, ikinci açıklamada ise Rusya ismini kullanmadı.

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Ukrayna'nın parçası olan Kırım Yarımadası 2014'te Rus askerlerinin bölgeye gitmesi ve yapılan bir referandumun ardından Rusya tarafından ilhak edilmişti. Kırım'ın ilhakı nedeniyle Avrupa Birliği ve ABD, Rusya'ya yaptırım uygulamıştı.

O tarihten bu yana zaman zaman Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri, aktivistler ve din adamlarının evlerine toplu baskınlar düzenleniyor.