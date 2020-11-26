Dışişleri'nden Fransız Senatosu'nun 'Dağlık Karabağ' çağrısına tepki: "İç politika uğruna uluslararası hukukun hiçe sayılmasının ibretlik örneği"

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ'ın bağımsız bir cumhuriyet olarak tanınması yönündeki kararına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Fransa Senatosu’nun Yukarı Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği karar uluslararası hukukun en temel ilkelerinin, meşruiyetin ve hakkaniyetin iç politika mülahazaları uğruna hiçe sayılmasının ibretlik bir örneğidir. Kararda Türkiye’ye atfen dile getirilen temelsiz iddiaları ise külliyen reddediyoruz." denildi.

Fransız Senatosu, hükûmete Dağlık Karabağ'ın bağımsız bir cumhuriyet olarak tanınması yönünde çağrıda bulunan tasarıyı 305 "evet"e karşı 1 "hayır" oyuyla kabul etmişti. 30 senatör çekimser oy kullandı.

Tasarı, "Fransa hükûmetine 'Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıması ve kalıcı barışa ulaşılabilmesi için bunu bir araç olarak kullanması" çağrısında bulunuyor. Senato aynı zamanda Paris'in, Avrupa'nın Türkiye'ye daha sert bir karşılık verilmesini sağlamasını talep etti.

Senato, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili ayrıca uluslararası savaş suçları soruşturması başlatılmasını istedi.