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Dışişleri'nden Çin'e 'Ağrı Dağı' tepkisi

Çin'in Ermenistan'a gönderdiği tıbbi yardım malzemelerinin üzerinde 'Dostluğumuz Ağrı Dağı kadar yüksek' ifadesi yazıldı

12 Nisan 2020 11:14

Çin'in bütün dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgınla mücadele kapsamında Ermenistan’a gönderdiği tıbbi yardım malzemesinin üzerinde yazan "Ağrı Dağı" notuna Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,Çin'in yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunduğu haberleri üzerine izahat istendiğini açıkladı.
 
Sözcü Aksoy, Çin Büyükelçisi Deng Li ve Pekin'de Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğunu ve izahat istendiğini belirterek "Büyükelçi Deng, Ermenistan'a gönderdikleri yardımların, bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan'a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı'ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir" dedi. 

Ne olmuştu? 

Demirören Haber Ajansı 9 Nisan tarihinde abonelerine geçtiği haberde Çin’in Ermenistan’a gönderdiği yardım kutularındaki “Dostluğumuz Ağrı Dağı’ndan daha yüksek ve Yangtze nehrinden daha uzun olsun” ifadelerinin yer aldığını duyurmuştu. 

Çin’den Ermenistan’a gönderilen malzemeler arasında 120 adet suni solunum cihazı, 2 oksijen istasyonu, 60 bin adet test, 60 bin tıp maskesi, 280 bin koruyucu maske, 20 bin koruyucu gözlük, 100 bin koruyucu kıyafet ve ilaç yer aldı.

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