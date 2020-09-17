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Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'na Doğu Akdeniz tepkisi: Kabul edilemez

17 Eylül 2020 20:09

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yönelik kabul ettiği 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararına tepki gösterdi.

AP, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşanan krizde diyaloğa çağırarak aksi takdirde AB'nin ek yaptırımları devreye sokmaya hazır olması gerektiğini duyurmuştu.

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