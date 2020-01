Dışişleri, Namibya'daki Türk diplomatın tecavüz ettiği iddiasına 'şantaj' dedi

Namibya’da üst düzey bir Türk diplomatın kaldığı Hilton Oteli’nde temizlik görevlisine tecavüz ettiği iddiası Ankara’yı karıştırdı. Dışişleri kaynakları “Ortada resmi makamlara intikal etmiş bir şikayet yok. Bu ülkelerde taciz ve tecavüz suçlaması adı altında şantaj ve para sızdırma olayları çok yaşanıyor. 3 gün önce inceleme başlattık. Şu aşamada geri çekilmesi söz konusu değil” dedi.

Vatan gazetesinin haberine göre; elçilik görevlileri, 4.5 aydır Hilton’da kaldıklarını, ayrılmalarından bir gün önce tecavüz iddiasının ortaya atıldığını söyledi. IMF’in eski Başkanı Dominic Strauss Khan da New York’ta kaldığı otelin temizlik görevlisi tarafından tecavüzle suçlanmış, ancak daha sonra kadının yalan söylediği ortaya çıkmıştı.



‘Tecavüz etmedim gönüllü birlikte olduk’



Namibya basını, Hilton Otel’in kat görevlisine tecavüz ettiği iddia edilen M.E’nin ‘Defalarca beraber olduk ama gönüllüydü’ diye itirafta bulunduğunu yazdı.

Nambiya'daki Türk elçiliğinin açılması öncesinde bu ülkenin en lüks oteli olan Hilton Windhoek’te konaklayan Türk diplomat ekibi ülkenin bir numaralı gündem maddesi oldu. Büyükelçi Murat Ahmet Yörük’ün ekibinde yer alan üst düzey Türk diplomat M.E. hakkında ‘bana tecavüz etti’ şikayetinde bulunan temizlik görevlisi hemen akıllara eski IMF Başkanı Strauss Kahn’ın New York’ta otel odasında yaşadıklarını getirdi. Namibya basınına göre Hilton yönetimi derhal temizlik görevlisini sağlık kontrolünden geçirdi ve ardından olay hakkında ne yapılacağını belirlemek amacıyla Türk diplomatlarla toplantı yaptı. Toplantıya tecavüze uğradığı iddia edilen 20’li yaşlarındaki Namibyalı kat görevlisi ve M.E. de katıldı.

M.E., ismi açıklanmayan kat görevlisiyle defalarca seks yaptıklarını, olaya konu olan gün de prezervatif kullanarak birlikte olduğunu ve tecavüzün söz konusu olmadığını söyledi.



Gazetecilerden kaçıyor



Genç kadın ise çıplak görüntülerini çekmeye çalışan Türk diplomatın buna izin vermemesi üzerine kendisine zorla sahip olmaya çalıştığını söyledi. Büyükelçi Yörük’ün de araya girmesiyle M.E. mağdur kadından özür diledi, otel yönetimi de temizlik görevlisine işine devam etme garantisi vererek olayı kapatma kararı aldı. Namibyalı gazetecilere olayı anlatma sözü veren kadın, gelişme üzerine bu kararından caydı ve otel yönetiminin kendisi için aldığı yeni telefon numarasını kullanmaya başlayarak gazetecilerin kendisine ulaşmasını engelledi.



714 numaralı oda



Olayın Namibya Hilton Windhoek’in 714 numaralı odasında ve akşam 21.00’de gerçekleştiği belirtiliyor. Olayın ardından Hilton yönetiminin isteğiyle Türk diplomatlar otelden ayrılarak başka bir otele yerleşti.