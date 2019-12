Dışişleri Müsteşarı Irak'a gidiyor

T24 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun yarın Irak ile resmi istişareler için Bağdat’a gideceğini daha sonra Erbil’e geçmesinin öngörüldüğünü belirterek, temaslarda Irak’la ilişkilerin her anlamda ele alınacağını, terörle mücadele konusunun da gündeme geleceğini belirtti.



Ünal, Dışişleri Bakanlığında yaptığı olağan basın toplantısında, Afganistan’da kaçırılan 4 Türk vatandaşının Türkiye’ye bugün itibarıyla döndüklerini ifade ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu, vatandaşların serbest bırakılmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.



Brezilya Dışişleri Bakanı Antonio de Aguiar Patriota’nın 11-12 Eylül tarihlerinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun davetine icabetle Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini bildiren Ünal, Patriota’nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da kabul edileceğini söyledi.



Sözcü Ünal, iki ülke dışişleri bakanlarının 2006 yılında kurulan ve ikincisi 2010’da Brezilya’da gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu’nun üçüncü toplantısı çerçevesinde İstanbul’da bir araya geleceklerini ve görüşmelerde Türkiye ile Brezilya arasında son dönemde stratejik seviyeye taşınan ilişkilerin yanı sıra her iki ülkeyi ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konuların da ele alınacağını kaydetti. Ünal, ziyaretin Brezilya Dışişleri Bakanı Patriota’nın göreve gelişinden sonra Türkiye’yi ilk ziyareti olduğuna işaret etti.



Davutoğlu’nun kendisini arayan Ürdün ve Almanya Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştüğünü belirten Ünal, görüşmelerde Ortadoğu’yu ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ünal, NATO çatısı altında planlanan füze savunma sisteminin radarının Türkiye’ye kurulacağının açıklanmasının ardından İran’dan gelen eleştiriler hatırlatılarak konuyla ilgili İran ile temas kurulup kurulmadığının sorulması üzerine, NATO’nun yeni stratejik konseptinin, ittifakın 21. yüzyıl güvenlik sorunlarına mukabele edilmesi amacıyla

yapıldığını anımsattı.



Konseptin NATO’nun caydırıcılığının güçlendirilmesini de amaçladığına dikkati çeken Ünal, bu çerçevede bir çok ülkenin yeni kurulacak sistemde yapacağı çalışmalar olduğunu kaydetti.



Ünal "Biz de radar sisteminin ülkemizde konuşlanacağını belirttik. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum ki; bu sistem herhangi bir ülkeye karşı değil, NATO alanının savunmasına yöneliktir ve savunma sistemidir. Türkiye’de kurulması öngörülen sistem de sadece radar sistemidir" diye konuştu.



Radarın yeri konusunda şu aşamada kamuoyuna herhangi bir bilgi vermesinin söz konusu olmadığını belirten Ünal, "NATO çerçevesinde kurulan bir savunma sistemi olduğu için tabiatıyla komuta kontrol sisteminde Türkiye de yer alacak" dedi.



Ünal, radar sistemiyle ilgili açıklamanın BM’nin Mavi Marmara saldırısına ilişkin raporuyla aynı güne denk gelmesi yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, bu eleştirilere katılmadığını, bunun tamamıyla tesadüf olduğunu söyledi.





Sinirlioğlu Bağdat ve Erbil'e gidiyor



Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin temsilcilerinden Neçirvan Barzani’nin Türkiye’yi önümüzdeki hafta ziyaret edeceği yönündeki haberlerin sorulması üzerine Ünal, kendisinde bu konuda henüz resmi bir bilgi olmadığını kaydetti.



Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun yarın Irak ile resmi istişareler için Bağdat’a gideceğini bildiren Ünal, Sinirlioğlu’nun daha sonra Erbil’e geçmesinin öngörüldüğünü söyledi.



Ünal, bu hafta sonu yapılacak temaslarda Irak’la ilişkilerin her anlamda ele alınacağını, terörle mücadele konusunun da gündeme geleceğini belirtti.



"Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin Türkiye’den ekime kadar operasyon yapmamasını istediği" yönündeki haberlere ilişkin soru üzerine Ünal, terörle mücadelede işbirliği başta olmak üzere bölge makamlarıyla temasların bulunduğunu ve bunların süreceğini dile getirdi.



Ünal, Sinirlioğlu’nun Bağdat’a gidişinin iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında yapılan düzenli istişarelerin neticesinde gerçekleşeceğini belirtti.





BM'De görüşme planlanmıyor



"Türkiye İsrail’in savaş uçaklarına hava sahasını kapatmayı düşünüyor mu?" şeklindeki soru üzerine Ünal, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı önlemlerin gayet açık olduğunu, bundan önce alınmış önlemler de bulunduğunu belirterek, yeni alınmış önlem olmadığını, eski önlemlerin devam ettiğini söyledi.



Sözcü, New York’ta yapılacak BM toplantıları çerçevesinde İsrail ile görüşme planlanıp planlanmadığı sorusuna, BM’de planlanmış herhangi bir görüşme bulunmadığı yanıtını verdi.



BM Soruşturma Panelinde görevli emekli Büyükelçi Özdem Sanberk’in "Gazze’yi de Kıbrıs gibi bir milli mesele" olarak değerlendirmesinin Dışişleri politikası olarak görülüp görülemeyeceğinin sorulması üzerine Ünal, "Tabiatıyla Filistin konusu, bu bağlamda Gazze konusu Türkiye’nin son derece yakından takip ettiği, gayet önem verdiği bir konudur" dedi.



Afganistan’da 5 Eylül’deki bombalı saldırıda ölenler arasında bir Türk mühendisin olduğu yönündeki habere ilişkin olarak da Ünal, bir vatandaşın mayın patlamasından dolayı hayatını kaybettiği yönünde bir bilgiye sahip olduklarını, ancak kimliğini, ailesiyle paylaşmadan açıklayamayacaklarını kaydetti.