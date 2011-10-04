-Dışişleri Mogadişu'daki saldırıyı kınadı ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mogadişu'da Yüksek Öğrenim Bakanlığı önünde Türkiye'de öğrenim görmek üzere yaptıkları burs başvurusunun sonuçlarını bekleyen öğrenciler ile ailelerinin de bulunduğu saatlerde, bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve yaralanmasının ''derin bir üzüntü ve endişeyle'' öğrenildiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Masum çocukları ve ailelerini hedef alan bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifa diliyoruz. Bu terör saldırısının, Somali'de geçiş dönemini sona erdirmek üzere bir yol haritası üzerinde anlaşmanın sağlandığı ve ulusal siyasi uzlaşı yönünde gerekli adımların atılmakta olduğu bir dönemde meydana gelmesini ayrıca endişeyle karşılıyoruz. Türkiye, Somali'de barış ve istikrarın tesis edilerek dost Somali halkının karşılaşmakta olduğu zorlukların giderilebilmesini teminen çalışmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir.''