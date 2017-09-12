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Dışişleri: Mısır'daki  terör saldırısını kınıyoruz. 

ANKARA,(DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı bugün  Mısır'ın El Ariş kentinde  gerçekleşen ve 18 kişinin ölümüne neden olan  terör saldırısını kınadı

12 Eylül 2017 02:20

ANKARA,(DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı bugün  Mısır\'ın El Ariş kentinde  gerçekleşen ve 18 kişinin ölümüne neden olan  terör saldırısını kınadı. 

Bakanlık tarafından Mısır\'daki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada  şu ifadeler yer aldı:\" Bugün (11 Eylül) Mısır\'ın El Ariş kentinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen ve ilk belirlemelere göre 18 kişinin ölümüne yolaçan terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.\" 


 

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