-DIŞİŞLERİ: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da terör örgütü PKK'yı destekleyen yayın organlarına dava açılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kopenhag Bölge Savcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, PKK terör örgütünün faaliyetlerini teşvik ettikleri gerekçesiyle Roj-TV ve Mezopotamya TV ile bu kanalları bünyesinde bulunduran Mezopotamya Yayıncılık Şirketi'ne karşı dava açıldığının bildirildiği anımsatıldı. Savcılık açıklamasında, ''PKK'nın terör örgütü vasfı teyit edilerek, Roj-TV yayınlarının, PKK'yı destekleyen propaganda niteliğine işaret edildiği'' kaydedildi. Açıklamada, ''izlenecek hukuki süreç sonunda, terörü destekleyen ve şiddet kullanımını teşvik eden bu yayın organlarının hak ettikleri cezaya çarptırılmasını beklemekteyiz'' denildi.