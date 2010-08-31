T24 LogoT24 Logo
Gündem

DIŞİŞLERİ: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ ANKARA (A.A)

31 Ağustos 2010 23:53

-DIŞİŞLERİ: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da terör örgütü PKK'yı destekleyen yayın organlarına dava açılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirildi.  Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kopenhag Bölge Savcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, PKK terör örgütünün faaliyetlerini teşvik ettikleri gerekçesiyle Roj-TV ve Mezopotamya TV ile bu kanalları bünyesinde bulunduran Mezopotamya Yayıncılık Şirketi'ne karşı dava açıldığının bildirildiği anımsatıldı.  Savcılık açıklamasında, ''PKK'nın terör örgütü vasfı teyit edilerek, Roj-TV yayınlarının, PKK'yı destekleyen propaganda niteliğine işaret edildiği'' kaydedildi. Açıklamada, ''izlenecek hukuki süreç sonunda, terörü destekleyen ve şiddet kullanımını teşvik eden bu yayın organlarının hak ettikleri cezaya çarptırılmasını beklemekteyiz'' denildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24