Dışişleri: Maliki'nin hezeyanlarını ciddiye almıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Irak eski Başbakanı Nuri el-Maliki'nin, Musul'un IŞİD tarafından ele geçirilmesinden dolayı Türkiye'yi suçlayan ifadelerine ilişkin olarak, "Maliki'nin suçluluk duygusu içindeki hezeyanlarının ciddiye alınmasının söz konusu dahi olamayacağını" belirtti.

Bilgiç, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı cevapta, "Uyguladığı baskıcı, ayrımcı ve dışlayıcı politikalarla, Irak’ın bugün içinde bulunduğu kriz ortamının baş mimarı olan eski Başbakan Maliki’nin, Tahran’daki bir konferansta yaptığı konuşmada ülkemizi DAEŞ'e destek olmakla itham eden akıl dışı sözlerinin ciddiye alınacak hiçbir yönü bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Maliki'nin Musul’un DAEŞ tarafından ele geçirilmesi sırasında Başbakan olduğunu belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

"(Maliki'ye) Emrindeki 70 bin kişilik Irak ordusu ve güvenlik güçlerinin, sayısı bin 500 olduğu ifade edilen DAEŞ'e bir gün içinde Musul'u teslim ederek kaçtığını, Musul’un kaybedilmesinin sorumluları arasında en ön sırada bu zatın gösterildiğini bu vesileyle hatırlamakta fayda vardır.

Türkiye’nin uluslararası koalisyonla birlikte DAEŞ’le mücadelesi ve bu çerçevede Irak’a siyasi, askeri ve insani mecralarda sunduğu giderek artan katkıları apaçık ortadayken, Irak'ın üçte birinin DAEŞ tarafından ele geçirilmesi, on binlerce kişinin ölümü ve milyonlarcasının da evsiz kalmasında büyük rolü bulunan Maliki'nin suçluluk duygusu içindeki hezeyanlarının ciddiye alınması söz konusu dahi olamaz."

Bilgiç, Irak Ulusal Meclisi Savunma ve Güvenlik Komisyonu’nun Musul’un DAEŞ’in eline geçmesinin sorumluları hakkındaki raporunda, Türkiye'nin Musul Başkonsolosuna yapılan atıfa ilişkin bir soruya verdiği yanıtta ise şu ifadelere yer verdi:

"Musul’un DAEŞ’in eline geçmesinin sorumlularına ilişkin olarak Irak Ulusal Meclisi Savunma ve Güvenlik Komisyonu tarafından hazırlanan ve Meclis'in 17 Ağustos tarihli oturumunda kabul edilen raporda mesai arkadaşlarıyla birlikte 101 gün süreyle DAEŞ tarafından rehin tutulan Musul Başkonsolosumuza ilişkin olarak yer alan ifadelerin de kabul edilemez olduğu ve tarafımızdan şiddetle protesto edildiği, bugün Bakanlığımıza davet edilen Irak’ın Ankara Büyükelçisine iletilmiştir."

Maliki ne demişti?

Maliki, Irak meclis komisyonu tarafından hazırlanan ve Musul kentinin IŞİD’in eline geçmesi nedeniyle kendisi ve diğer üst düzeyli yetkililerin yargılanması çağrısında bulunan raporun "değeri olmadığını" ifade ederek, kentin düşmesinden dolayı Türkiye'yi suçlayarak, "Musul'da olan Ankara'da planlanan bir komploydu, daha sonra bu komplo Erbil'e taşındı" dedi.