-DIŞİŞLERİ LİDERLERİ BULUŞTURMA ÇABASINDAN MEMNUN ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Türkiye'nin, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin, Irak'ta hükümet kurulması sürecinin hızlandırılması için seçimlerden başarıyla çıkan dört ittifakın liderlerini biraraya getirmeye yönelik girişimini memnuniyetle karşıladığı" ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Irak'ta 7 Mart 2010 tarihinde yapılan parlamento seçimlerinin ardından yedi ay geçmesine rağmen yeni hükümetin kurulamamış olmasının ülkedeki istikrarın tesisi çabalarına olumsuz şekilde yansımasından endişe ettiği belirtildi. Siyasi sürecin uzamasının Irak halkının ihtiyaç duyduğu ekonomik kalkınma ve yeniden imar hamlesini geciktirmesi nedeniyle duyulan üzüntünün dile getirildiği açıklamada, "Bu itibarla Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin, bu sürecin hızlandırılmasını teminen seçimlerden başarıyla çıkan dört ittifakın liderlerini biraraya getirmeye yönelik girişimini memnuniyetle karşılamaktadır" denildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ülkemiz bu girişimin, seçimlerde ortaya çıkan dengeyi yansıtacak adil bir güç paylaşımı temelinde, tüm Irak halkını kucaklayacak bir ulusal ortaklık hükümetinin daha fazla vakit kaybedilmeksizin kurulmasıyla sonuçlanmasını temenni etmektedir. Bu kritik süreçte Türkiye, Irak'ta demokrasinin hakim kılınmasına, ulusal uzlaşı ve siyasi istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara güçlü şekilde destek vermeyi sürdürecektir."