-Dışişleri: Libya'da geçiş hükümetinin kurulmasından memnunuz ANKARA (A.A) - 25.11.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Libya'da geçiş kükümetinin kurulmuş olmasından büyük memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, ''Başbakan Abdürrahim El Kib'in başkanlığındaki geçiş hükümetini tebrik ediyor ve görevinde başarılar diliyoruz'' denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Libya Geçiş Hükümeti'nin, Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) tarafından belirlenen takvim içinde açıklanmış olmasını ve Libyalı kardeşlerimizin demokratik geçiş sürecine bağlılıklarının bir işareti olarak takdirle karşılıyoruz. Geçiş hükümeti Libya'nın önündeki sınamaların başarıyla aşılmasında büyük rol ve sorumluluk üstlenecektir. Bu bağlamda, toplumsal barış ve uzlaşmanın sağlanması, kamu düzeninin ve hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi, halkın günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve halkın meşru talepleri doğrultusunda anayasal demokrasiye geçiş sürecinin tamamlanması geçiş hükümetinin önemli icraatlarını teşkil edecektir.'' Türkiye'nin, bu zorlu geçiş döneminde yanında yer almaya devam edeceği kardeş Libya halkının meşru temsilcisi olan Libya Geçiş Hükümeti'ne tam destek vereceği bildirilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da yeni Libya Geçiş Hükümeti'nde dışişleri ve uluslararası işbirliği bakanlığına atanan Dr. Aşur El Hayyal'i dün telefonla arayarak muhatabını tebrik ettiği ve Türkiye'nin hükümete verdiği tam desteği yinelediği vurgulandı.