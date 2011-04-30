-DIŞİŞLERİ KONUTUNDA SURİYE TOPLANTISI KONYA (A.A) - 29.04.2011 - Suriye'deki gelişmeler üzerine Dışişleri konutunda bu akşam, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılacak toplantının saatinin 21.30 olarak belirlendiği bildirildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'deki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıya, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı ve Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkililer katılacak. Bu arada, Suriye'den Türkiye'ye olası göçe karşı alınacak önlemlerle ilgili hazırlıkların yapıldığı öğrenildi. Bakan Davutoğlu, toplantıya katılmak üzere seçim çalışması için gittiği Konya'dan Ankara'ya gelecek.