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Dünya

Dışişleri: Komisyon sağduyusunu ortaya koydu ANKARA (A.A)

18 Ocak 2012 22:21

-Dışişleri: Komisyon sağduyusunu ortaya koydu ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - Dışişleri Bakanlığı, Fransa Senatosu Kanunlar Komisyonu'nun bugünkü kararıyla sağduyusunu ve hukuka saygısını bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Şimdi Senato Genel Kurulu'nun da Kanunlar Komisyonu'nun bu kararına uyarak 23 Ocak günü aynı sağduyuyu sergilemesini bekliyoruz'' ifadesi kullanıldı. Fransa Senatosu Kanunlar Komisyonu'nda bugün yapılan oylamada, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan ve Meclis'te kabul edilen yasa teklifinin incelenmeye alınmamasını öngören değişiklik önergesi, 9'a karşı 23 oyla kabul edilmişti.

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