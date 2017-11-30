Dışişleri kaynakları: ABD'den yapılan açıklamalar bizi tatmin etmiyor

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan açıklamada, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Halkları Kongresi'nde PYD'nin yer almayacağı duyuruldu. Dışişleri açıklamasında "ABD, YPG konusunda ahenkli değil" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "YPG ile bir saatlik işbirliği bile zararlı ve endişelerimizi artırıyor. Konuyla ilgili olarak ABD'li yetkilileri uyardık. YPG'ye silah yardımıyla ilgili yapılan açıklamalar bizi tatmin etmiyor. Suriye'de Kürtler elbet olmalı ancak terör örgütleri olmamalı. Yeni Suriye'de rejimin de imzası olmamalı' dedi. Afrin'e olası bir operasyonla ilgili ise, 'Afrin'de tehdit olduğu sürece karşılık verilir" denildi.