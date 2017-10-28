Dışişleri: Katalonya'nın bağımsızlık ilanı doğru yönde atılmış bir adım değil

ANKARA,(DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı İspanya\'nın Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu\'nun tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, \"İspanya\'da Katalunya Özerk Bölgesiyle ilgili yaşanan gelişmeleri yakından izlemekteyiz. Katalunya Özerk Bölgesi Parlamentosu\'nun bugün öğleden sonra aldığı bağımsızlık ilanı kararı doğru yönde atılmış bir adım teşkil etmemektedir\" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı\'nın Anayasa\'ya ve İspanya halkının iradesine saygının esas olarak görüldüğünün belirtildiği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:\" İspanya\'da Katalunya Özerk Bölgesiyle ilgili yaşanan gelişmeleri yakından izlemekteyiz. Katalonya Özerk Bölgesi Parlamentosu\'nun bugün öğleden sonra aldığı bağımsızlık ilanı kararı doğru yönde atılmış bir adım teşkil etmemektedir. İspanya\'nın toprak bütünlüğü ile Anayasa\'ya ve İspanya halkının iradesine saygıyı esas olarak görmekteyiz. Parlamento\'nun tek taraflı kararının İspanya Anayasası ve kanunlarıyla bağdaşmadığını, İspanya ve bölge halkının iradesini yansıtmadığını değerlendirmekteyiz. Anayasal meşruiyeti bulunmayan, gerginliğe ve tırmanmaya yol açabilecek bu tek taraflı kararda ısrar edilmemesini, demokrasi çerçevesinde ve hukukun üstünlüğü temelinde çözüm bulunmasını temenni etmekteyiz. Türkiye, dost ve müttefik İspanya\'nın hükümet ve kurumlarının bu sınamayı aşabileceğinden kuşku duymamakta ve bu yöndeki çabalarını desteklemektedir.\"