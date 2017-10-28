T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri: Katalonya'nın bağımsızlık ilanı doğru yönde atılmış bir adım değil

ANKARA,(DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu'nun tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesine ilişkin açıklama yaptı

28 Ekim 2017 01:18

ANKARA,(DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı İspanya\'nın Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu\'nun tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, \"İspanya\'da Katalunya Özerk Bölgesiyle  ilgili yaşanan gelişmeleri yakından izlemekteyiz. Katalunya Özerk Bölgesi Parlamentosu\'nun bugün öğleden sonra aldığı  bağımsızlık ilanı kararı doğru yönde atılmış bir adım teşkil etmemektedir\" ifadelerini kullandı. 

Dışişleri Bakanlığı\'nın Anayasa\'ya ve İspanya halkının iradesine  saygının esas olarak görüldüğünün belirtildiği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:\" İspanya\'da Katalunya Özerk Bölgesiyle  ilgili yaşanan gelişmeleri yakından izlemekteyiz. Katalonya Özerk Bölgesi Parlamentosu\'nun bugün öğleden sonra aldığı  bağımsızlık ilanı kararı doğru yönde atılmış bir adım teşkil etmemektedir.  İspanya\'nın toprak bütünlüğü ile Anayasa\'ya ve İspanya halkının iradesine  saygıyı esas olarak görmekteyiz. Parlamento\'nun tek taraflı kararının İspanya Anayasası ve kanunlarıyla  bağdaşmadığını, İspanya ve bölge halkının iradesini yansıtmadığını değerlendirmekteyiz. Anayasal meşruiyeti bulunmayan, gerginliğe ve tırmanmaya yol açabilecek bu tek taraflı kararda ısrar edilmemesini, demokrasi çerçevesinde ve hukukun üstünlüğü temelinde çözüm bulunmasını temenni etmekteyiz. Türkiye, dost ve müttefik  İspanya\'nın hükümet  ve kurumlarının  bu sınamayı aşabileceğinden kuşku duymamakta ve bu yöndeki çabalarını desteklemektedir.\" 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHADIŞİŞLERİ BakanlığıKatalonyaYönetimi ParlamentosuBakanlıkKatalunyaBölgesiyleBölgesi ParlamentosuBakanlığı AnayasaAnayasaParlamentoAnayasasıAnayasalTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24