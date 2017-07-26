İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mescid-i Aksa konusundaki sözlerini "temelsiz, çarpıtılmış ve saçma" olarak nitelendirerek, "Osmanlı imparatorluğu günleri geçti" ifadesinine Dışişleri'nden tepki geldi. Dışişleri, "İsrail sözcüsünün haddini bilmez açıklamasını kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı sitesinde şu ifadeler yer aldı;

Sayın Cumhurbaşkanımızın Harem-i Şerif'teki son gelişmeler hakkında ifade ettikleri hususlara ilişkin olarak İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan haddini bilmez açıklamayı kınıyoruz.

Osmanlı döneminde Filistin'de farklı dinlere ve mezheplere mensup cemaatler yüzyıllarca barış içinde birlikte yaşamış ve ibadetlerini özgürce yerine getirmiştir. Bu bağlamda, Osmanlı döneminde sergilenen benzersiz hoşgörüyü en iyi Musevilerin bilmesi ve takdir etmesi beklenir.

Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde Musevilerin inanç ve ibadet özgürlükleri devletimizin güvencesi altındadır.

Tüm Müslümanlar için en kutsal üçüncü mekan olan Harem-i Şerif bütün İslam Âleminin en öncelikli konularının başında yer almaktadır.

Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de süregiden İsrail işgali 50. yılını doldurmuşken Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğu gerçeğini örtbas etmeye çalışmanın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına ve Filistin-İsrail ihtilafının çözülmesine faydası olmayacağı açıktır.

İsrail'e düşen sorumluluk, biran önce aklıselimi hâkim kılıp, Harem-i Şerif’te statükoya dönmek ve ibadet özgürlüğünün önündeki engelleri tümüyle kaldırmaktır.

İsrail'in açıklaması

İsrail Dışişleri sözcülüğünün resmi Twitter hesabından yapılan ve Türkiye’yi hedef alan açıklamada, "Kudüs’teki Müslümanlar’dan “azınlık” olarak bahsedilmesi büyük tepki çekmişti. Twitter'dan yapılan açıklamada Kudüs’ün “Yahudilerin başkenti olduğu” öne sürülerek şöyle denildi; “Osmanlı İmparatopluğu günleri geçti. Kudüs geçmişte de, şimdi de, gelecekte de her zaman Yahudilerin başkenti olacaktır. Geçmişteki uygulamalardan çok farklı olarak, Kudüs'teki yönetim güvenliğe, serbestliğe, ibadet özgürlüğüne ve tüm azınlıkların haklarına saygılıdır."