-Dışişleri Humus'taki katliamı şiddetle kınadı ANKARA (A.A) - 04.02.2012 - Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Humus kentindeki katliamı en sert biçimde kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye güvenlik güçlerinin geceden sabaha kadar Humus halkına karşı silahlarla yaptığı katliam sonucunda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yüzlerce sivilin öldürülmesi ve daha fazlasının yaralanmasının büyük bir infial yarattığı belirtildi. Açıklamada, bir ülkenin resmi güvenlik güçlerinin kendi şehirlerini topa tutmasının o ülkedeki hükümetin, yönetme meşruiyetini tamamen kaybettiğinin en somut kanıtı olduğu ve bu katliamın en şiddetli biçimde kınandığı ve lanetlendiği vurguladı. Humus halkını çocuk, kadın, yaşlı ayrımı yapmadan topyekun cezalandırmaya yönelik bu acımasız eylemin, Suriye yönetiminin içine düştüğü hukuksuzluğun ve aczin de açık bir göstergesi olduğunun belirtildiği açıklamada, uluslararası toplumun bu duruma seyirci kalmaması gerektiği, bir kente karşı toplu bir katliama girişenlerin işlediği bu insanlığa karşı suçların cezasız kalmamasının, uluslararası camianın ortak vicdani sorumluluğu olduğu kaydedildi. Açıklamada, "uluslararası toplumun 1982'deki, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan Hama ve Humus olaylarının 30. yıldönümünde ve BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye konusunda bir kararın görüşüldüğü aşamada düzenlenen bu son katliam karşısında, Suriye halkının vahşet ve saldırılara maruz kalmasını önlemek için üzerine düşen sorumluluğu artık bir dakika daha kaybetmeden üstlenmelidir" ifadesi kullanıldı.