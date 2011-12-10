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Dünya

Dışişleri: Fransa'nın yapıcı katkılarını bekliyoruz ANKARA (A.A)

10 Aralık 2011 12:07

-Dışişleri: Fransa'nın yapıcı katkılarını bekliyoruz ANKARA (A.A) - 10.12.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusunda Fransa'dan beklentisinin, Türkiye ve Ermenistan arasında tarihe ilişkin ihtilafın diyalog yoluyla görüşülmesine yapıcı katkılarda bulunması olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da bilinen siyasi dinamiklerle 2001 yılında kabul edilen ve 1915 olaylarına ilişkin tartışmada tek tarafın görüşlerine itibar eden yasadan bu yana, bu yasaya cezai yaptırım gücü kazandırılması yönündeki girişimlerin özellikle Fransa'daki seçim dönemlerinde nüksettiğinin görüldüğü belirtildi. Açıklamada, 7 Aralık 2011 tarihinde Ulusal Meclis'in Kanunlar Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifinin bunun son örneğini oluşturduğu ifade edilerek, bu ciddi konunun Türkiye için ne derece hassas olduğunun Fransız yönetimi tarafından bilindiği vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye ve Fransa'nın ikili ve uluslararası düzeyde işbirliği imkanlarını arttırabilecekleri istikrarlı bir döneme girilmişken, bu defa telafisi mümkün olmayacak adımların atılmaması ümit edilmektedir. Bu tür adımların ileri noktalara varmasının sorumluluğu da girişim sahiplerine ait olacaktır.    Fransa'dan beklentimiz, Türkiye ve Ermenistan arasında tarihe ilişkin ihtilafın diyalog yoluyla görüşülmesine yapıcı katkılarda bulunması, ifade özgürlüğü ile açıkça çelişen, konunun hak ettiği bilimsel ve adil yaklaşımdan uzak kararlardan kaçınmasıdır."

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