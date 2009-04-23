Dışişleri: Ermenistan'la yol haritası belirlendi

Ermenistan sınırı konusunda MİT ne düşünüyor? / Doğan AKIN

Değişim yanlısı Obama 'soykırım' diyecek mi?/ Yusuf CEVAHİR

Bakü'den Ankara'ya 'yol haritası' resti

Taşnak Partisi: Hükümetten çekiliriz

İlginç zamanlama

>> Türk Dışişleri Bakanlığı'nın dün gece yarısına doğru yaptığı açıklamanın aynısını, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da bu sabah yine yazılı bir biçimde yaptı… Böylece ikisi bir ortak açıklama niteliğine büründü.>> Gelişmelerden duyduğu memnuniyeti diye getiren ABD, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Dışişleri Sözcüsü Robert Wood aracılığıyla müzakerelere destek bildirdi.>> Müzakerelerin, Ermeni soykırımını inkâr ettiği gerekçesiyle 2 yıl önce İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'i yargılayıp mahkum eden İsviçre'de yapılacak olması dikkat çekiyorDışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan’ın, İsviçre arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerde, ikili ilişkilerinin normalleşmesi için kapsamlı bir çerçeve üzerinde mutabık kalındığını ve bir yol haritası çizildiğini açıkladı.Ankara, ABD Başkanı Barack Obama’nın yarın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendirip nitelendirmeyeceğine odaklanmışken, böyle bir açıklamanın yapılması dikkati çekti.Dışişleri Bakanlığı’ndan dün gece yapılan açıklamada, Türkiye ve Ermenistan’ın, İsviçre’nin arabuluculuğunda ikili ilişkilerini normalleştirmek; iyi komşuluk ve karşılıklı saygı çerçevesinde geliştirmek ve bu suretle tüm bölgede barış, güvenlik ve istikrarı ileri götürmek amacıyla yoğun çaba göstermekte oldukları belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İki taraf, bu süreçte somut ilerleme ve karşılıklı anlayış sağlamış ve ikili ilişkilerinin her iki tarafı da tatmin edecek şekilde normalizasyonu için kapsamlı bir çerçeve üzerinde mutabık kalmışlardır. Bu çerçevede, bir yol haritası belirlenmiştir. Üzerinde mutabık kalınan bu zemin, devam eden bu süreç için olumlu bir perspektif sağlamaktadır.”



Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesi çerçevesinde diplomatik ilişkilerin kurulmasına ve sınırların açılmasına yönelik olarak kamuoyunda uzun süredir iddialar yer almıştı. Bu bağlamda açıklamanın 24 Nisan’dan bir gün önce yapılması da dikkati çekti. Ermenistan ile sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik iddialar yüzünden Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde ciddi bir gerilim yaşanmıştı.



Açıklama, Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Resmi Konut’ta yaptığı görüşme devam ederken yapıldı. Babacan dün saat 21.00 sıralarında Resmi Konut’a gelerek Başbakan Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü.



Erivan’dan sabah açıklaması



Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise bu sabah Türk Dışişleri Bakanlığı gibi yazılı bir açıklama ile Türkiye ve Ermenistan’ın ilişkilerin normalleşmesi için kapsamlı bir çerçevede mutabık kaldıklarını, bir yol haritasını belirlediklerini duyurdu.



Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamanın, Türk Dışişleri Bakanlığı açıklamasıyla aynı unsurları içerdiği görüldü. Açıklamada iki ülkenin İsviçre’nin arabuluculuğunda ikili ilişkileri normalleştirmek için yoğun bir çalışma yaptıkları ve elde tutulur bir ilerleme sağlandığı belirtilerek tarafların “kapsamlı bir çerçevede mutabık kaldığı ve bir yol haritasını belirledikleri” vurgulandı.



Obama'ya mesaj: 'Soykırım' deme



Türkiye, bu açıklamanın ardından, ABD Başkanı Barack Obama’nın yarın "sözde soykırım" iddialarıyla ilgili yapacağı konuşmayla ilgili olarak da Washington yönetimine bir son dakika mesajı göndermiş oldu.



Dışişleri Bakanlığı’ndan dün akşam saat 23.10 sıralarında yapılan yazılı açıklamayla, Obama yönetimine, "Konuşmada soykırım ifadesini kullanma. Aksi durumu bu süreci ciddi şekilde olumsuz yönde etkiler" mesajı gönderdi.



Clinton: Gelecek ay sonuç bekliyoruz



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, dün Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komitesi’nde bir soru üzerine Kafkasya’daki süreci şöyle yorumladı:



“Türk ve Ermeni liderlerin, ortak ve acılı geçmişlerini uzlaştırma konusunda son dönemde attıkları adımlardan çok cesaretlendim. Sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesi bu süreci kolaylaştıracaktır. Bizim desteğimizi istediler. Ben ve Başkan Obama da bütün desteğimizi verdik.” Clinton “Minsk süreci devam ediyor ve biz önümüzdeki ay içinde bir sonuç bekliyoruz” dedi.



Dışişleri Sözcüsü de destek bildirdi



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Robert Wood, Türkiye ve Ermenistan'ın ikili ilişkilerini normalleştirme yönünde yaptığı ortak açıklamanın ABD tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.



Wood, yazılı açıklamasında, ''ABD, Ermenistan ve Türkiye'nin, ikili ilişkilerini normalleştirme yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyor. ABD'nin eskiden beri pozisyonu, normalleştirmenin önşartsız ve makul bir zaman diliminde gerçekleşmesi olmuştur'' ifadelerini kullandı.



Robert Wood, ''Ermenistan ve Türkiye'yi, üzerinde anlaştıkları çerçeve ve yol haritasına uygun şekilde ilerlemeye davet ediyoruz. İki hükümetle de normalleşme ve bu sayede bütün bölgede barış, güvenlik ve istikrarı ilerletmeye destek çerçevesinde birlikte çalışmayı bekliyoruz'' görüşünü ifade etti.



Ermeni basını: Ön koşul yok



Türkiye ile Ermenistan arasında İsviçre’nin arabuluculuğunda varıldığı açıklanan mutabakatın herhangi bir “ön koşul” içermediği öne sürüldü.



Ermenistan basını, Türkiye, Ermenistan ve İsviçre tarafından yapılan ortak açıklama”ya ilişkin haberlerinde “güvenilir kaynaklara” dayanarak Türkiye ile Ermenistan arasında varılan anlaşmanın hiçbir ön koşul içermediğini yazdı.

İsviçre'de 'soykırım yalandır' diyene ceza



Müzakerelerin, Ermeni soykırımını inkâr ettiği gerekçesiyle 2 yıl önce İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'i yargılayıp mahkum eden İsviçre'de yapılacak olması dikkat çekiyor.



İsviçre'de 2005 yılında düzenlenen bir etkinlik sırasında sözde Ermeni soykırımının emperyalist bir yalan olduğunu söyleyen Doğu Perinçek, İsviçre'de o dönem uygulanan soykırımı inkar yasası kapsamında yargılanmış ve hüküm giydirmişti.



Lozan mahkemesi, Perinçek'i 90 gün hapis cezası karşılığında her günü 100 İsviçre Frangı (yaklaşık 115 YTL) olmak üzere 9 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırmış ve bu cezayı iki yıl tecil etmişti.