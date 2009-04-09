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Dünya

Dışişleri, Erivan'a kırmızı hatları netten kaldırdı

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan sınırını açmak için şart koştuğu 3 kırmızı çizgisini internetten sessiz sedasız kaldırdı

09 Nisan 2009 03:00

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan sınırını açmak için şart koştuğu üç kırmızı çizgisini internetten sessiz sedasız kaldırdı

Türkiye, Ermenistan'la diplomatik ilişki kurulabilmesi için şunları şart koşuyordu:

1- Türkiye-Ermenistan sınırları tanınmalı
2 - Ermeni soykırımı iddiasından vazgeçilmeli
3 - İşgal edilen Azerbaycan toprağından çekilmeli

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Habertürk gazetesinin haberine göre, bu üç madde, Dışişleri'nin resmi sitesindeki Erivan bölümünde yıllardır yer alıyordu. Ancak geçtiğimiz mart ayının sonunda, üç madde kaldırıldı, sitede sadece şu ifade kaldı: Ermenistan'ın iyi komşuluk ruhuna aykırı tutumu nedeniyle diplomatik ilişki tesis edilmesi mümkün değil.

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