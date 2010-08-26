-DIŞİŞLERİ, ÇAĞRI MERKEZLERİNİ TEK MERKEZE AKTARDI ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlara verilen konsolosluk hizmetinin tek elden yürütülmesi amacıyla, Şikago Çağrı Merkezi'ni 25 Ağustos 2010 tarihi itibariyle Ankara'daki Konsolosluk Çağrı Merkezine aktardığını; böylece Kuzey Amerika'dan gelen çağrıların, Ankara'daki Konsolosluk Çağrı Merkezince yanıtlanmasına başlandığını bildirdi. Bakanlık duyurusunda, her iki telefon numarasını arayan Türk vatandaşlarının Ankara'daki Konsolosluk Çağrı Merkezine ulaşabildiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, bu düzenlemeyle vatandaşların, dünyanın neresinde ve hangi zaman diliminde olurlarsa olsunlar, tek bir telefon numarasını arayarak ulaştıkları Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi (KÇM) sayesinde, 7 gün 24 saat kesintisiz, konsolosluk konularında uzman personelden bilgi alabildiğini, ayrıca işlemlerini de takip edebildiklerini kaydetti. -ALO KONSOLOSLUK ''0090 312 292 29 29''- Duyuruda, KÇM'nin, bu anlamda, daha etkin ve hızlı konsolosluk hizmeti sağlanmasında önemli bir işlev gördüğü vurgulandı. Bakanlığın ilk Çağrı Merkezi, Kuzey Amerika'daki Türk temsilciliklerinin görev bölgesini kapsayacak şekilde, Şikago Başkonsolosluğu bünyesinde 2005 yılının Aralık ayında 00 1 888 566 7656 nolu telefonla hizmet vermeye başlamıştı. Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların da konsolosluk işlemleri hakkında telefonla iletecekleri bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla Bakanlıkça Ankara'da kurulan ikinci KÇM de 2007 yılının Nisan ayında 0090 312 292 29 29 numaralı telefonla hizmete girmişti. Artık her iki numarayı arayanlar da Ankara'daki Konsolosluk Çağrı Merkezine ulaşabilecek. Yurt içi aramalarda da uluslararası telefon kodu çevrilmeden yine aynı numarayla Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi aranabilecek.