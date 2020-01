-Dışişleri büyükelçiliğe saldırıyı kınadı ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - Dışişleri Bakanlığı Irak'taki Türk Büyükelçiliğine düzenlenen roket saldırısını kınayarak, saldırıda can kaybı olmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 13.50'de (TSİ 12.50) Bağdat'taki Türk Büyükelçiliğine fırlatılan roketlerden birinin büyükelçiliğin dış koruma duvarları önündeki beton bloklara isabet ettiğinin, diğer roketin ise fırlatıldığı araçta patladığının öğrenildiği belirtildi. Menfur saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, Irak makamlarından bu saldırının faillerinin en kısa zamanda yakalanarak süratle adalet önüne çıkartılması ayrıca, bir daha bu tür saldırıların düzenlenmesine kesin biçimde mani olunması için gereken her türlü güvenlik tedbirinin alınmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, ''Bu konuda Irak makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmış ve diplomatik temsilciliklerin güvenliğinin kabul eden ülkeye ait olduğu altı çizilerek hatırlatılmıştır. Irak makamları, Büyükelçiliğimizin güvenliğiyle ilgili uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumlulukları gereği adımları atacaklarını ve bu tür olayların tekrarının önlenmesi için her türlü tedbiri alacaklarını teyit etmişlerdir. Türkiye Irak'taki diplomatik temsilciliklerinin güvenliği konusunda kabul eden ülke tarafından alınacak tedbirlerin takipçisi olacaktır'' ifadesi kullanıldı.