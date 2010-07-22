-DIŞİŞLERİ: BÖLGE İÇİN YENİ BİR FIRSAT PENCERESİ ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Kosova'nın bağımsızlığıyla ilgili aldığı kararın, Balkanlar'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi açısından ''yeni bir fırsat penceresi olarak'' değerlendirilmesinin bölge yararına olacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, UAD'nin 1 Aralık 2009'da başlayan dava süreci sonucunda bir süredir bekleyen istişari görüşünü bugün açıkladığı ve UAD'nin, ''Kosova'nın bağımsızlığının uluslararası hukuka uygun olduğunu karara bağladığı'' belirtildi. Türkiye'nin, ''UAD görüşünün Kosova ve Sırbistan arasında olumlu ve yapıcı bir diyaloğun geliştirilmesine matuf gayretlere ivme kazandırması'' beklentisinde olduğunun kaydedildiği açıklamada, ''Türkiye olarak, bu yöndeki çabalara her türlü desteği vermeye hazırız'' denildi. Açıklamada, Avrupa bütünleşmesi perspektifinin, bölge ülkelerinin tamamı tarafından paylaşıldığının memnuniyetle müşahede edildiği bildirilerek, ''Bölgenin ortak geleceğini şekillendirecek olan bu vizyon, mevcut sorunların uzlaşma kültürü çerçevesinde çözüme kavuşturulması ve Balkanlar'ın barış, istikrar ve refah alanına dönüştürülmesi için gerekli imkanı sunmaktadır'' ifadesine yer verildi. Türkiye'nin, Kosova'yı tanıyan ilk ülkeler arasında bulunduğunun anımsatıldığı açıklamada, ''Kosova'nın toprak bütünlüğünün ve demokratik değerler üzerine inşa edilmiş siyasi ve toplumsal yapısının muhafazası Balkanlar için için büyük önem taşımaktadır. Esasen, bölgenin Avrupa ve Avrupa-Atlantik yapılarıyla entegrasyonunun temel hedef olarak belirlenmiş olması bu bağlamda sağlam bir zemin teşkil etmektedir'' denildi.