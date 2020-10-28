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Dışişleri: Beyrut Büyükelçiliğimiz önünde Türk bayrağı ve Erdoğan fotoğrafı yakılmasını kınıyoruz

28 Ekim 2020 17:51

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "26 Ekim tarihinde Beyrut Büyükelçiliği önünde Ermeni gruplar tarafından yapılan bir gösteride Türkiye bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait posterin yakıldığı" ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu eylemi şiddetle kınadığını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Beyrut Büyükelçiliğimiz önünde 26 Ekim 2020 tarihinde Ermeni gruplar tarafından düzenlenen gösteri sırasında Türk bayrağının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının yakıldığı öğrenilmiştir. Şanlı bayrağımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu alçakça eylemi şiddetle kınıyor, sorumluları hakkında gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz."

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