-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKLERİN LİSTESİNİ YAYIMLADI ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Orhangazi-1 feribotuyla Libya'nın Bingazi kentinden Türkiye'ye getirilmekte olan yolcuların listesini yayımladı. Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan listede, 1486 Türk yolcu ile 30 yabancı yolcunun isimleri yer alıyor. Yabancılar arasında, 13 Suriye, 5 Almanya, 3 Fas, 2 Kanada, 2 İngiltere, 1 Ürdün, 1 Libya, 1 Yunanistan, 1 Çek Cumhuriyeti ve 1 Rusya vatandaşı bulunuyor. Listeye internette, "http://www.mfa.gov.tr/orhangazi-feribotu-yolcu-listesi.tr.mfa" adresinden ulaşılabiliyor.