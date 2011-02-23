T24 LogoT24 Logo
Dünya

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKLERİN LİSTESİNİ YAYIMLADI ANKARA (A.A)

23 Şubat 2011 20:11

-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKLERİN LİSTESİNİ YAYIMLADI ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Orhangazi-1 feribotuyla Libya'nın Bingazi kentinden Türkiye'ye getirilmekte olan yolcuların listesini yayımladı. Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan listede, 1486 Türk yolcu ile 30 yabancı yolcunun isimleri yer alıyor. Yabancılar arasında, 13 Suriye, 5 Almanya, 3 Fas, 2 Kanada, 2 İngiltere, 1 Ürdün, 1 Libya, 1 Yunanistan, 1 Çek Cumhuriyeti ve 1 Rusya vatandaşı bulunuyor. Listeye internette, "http://www.mfa.gov.tr/orhangazi-feribotu-yolcu-listesi.tr.mfa" adresinden ulaşılabiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24