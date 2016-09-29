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Dışişleri Bakanlığı'nın yeni müsteşarı Ümit Yalçın oldu

Ümit Yalçın, Dışişleri Bakanlığı’nda özellikle Ortadoğu ve Rusya ile ilişkilerde kilit roller üstlenmişti

29 Eylül 2016 16:21

Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’nun New York’taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’ne atanmasından sonra boşalan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na, Ortadoğu’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ümit Yalçın getirildi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Yalçın, Dışişleri Bakanlığı’nda özellikle Ortadoğu ve Rusya ile ilişkilerde kilit roller üstlenmişti. Geçen yıl 24 Kasım’da Rusya’ya ait savaş uçağının düşürülmesinden sonra bozulan Ankara-Moskova ilişkilerinin yeniden rayına oturtulmasında önemli görevler üstlenen ve iki başkent arasında gizlice yürütülen mekik diplomasisinin mimarı olarak biliniyor.

 

Ümit Yalçın kimdir?

 

Daha önce Kuveyt Büyükelçisi olarak görev yapan Ümit Yalçın, 2014’de Müsteşar Yardımcısı olmuştu. 1967 yılında Ankara’da doğan Ümit Yalçın, Konya Anadolu Lisesi ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1989’da Dışişleri Bakanlığı’na girerek Doğu Avrupa Dairesi’nde aday meslek memuru olarak göreve başladı.

Rotterdam (Hollanda) Başkonsolosluğu ile Bağdat ve Moskova büyükelçiliklerinde değişik zamanlarda görev yapan Yalçın, Ortadoğu konusunda uzmanlaştı ve merkezde Irak-İran dairesinde önemli görevler üstlendi.

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