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Dışişleri'nin uyarısına rağmen, CHP heyeti Irak'a gitmekte kararlı

CHP'nin Irak'a yapmayı planladığı ziyaretle ilgili Dışişleri Bakanlığı 'gayrı resmi' yollardan uyardı

16 Ağustos 2013 06:08

 

Irak'a ziyaret etmeyi planlayan CHP'ye Dışişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Resmi bir açıklama yapmadan CHP'yi uyaran Dışişleri Bakanlığı, güvenlik nedeniyle CHP'nin ziyareti ertelemesini istedi.
Milliyet'in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Dışişleri Bakanlığı’nın uyarısına rağmen, ziyaretin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirileceğini vurguladı. Tekin, RTÜK’ü ziyaretinin ardından gazetecilerin CHP’nin Irak ziyaretine ilişkin sorusu üzerine, “Genel Başkanımızın ne kadar kararlı  olduğunu sizler de biliyorsunuz. Bu kararlılık çerçevesinde elbette gidilecektir. Dışişleri Bakanlığı’nın uyarıları dikkate alınacaktır” yanıtını verdi.
Ziyaretin, CHP’nin organize ettiği değil, davet üzerine gerçekleşecek bir ziyaret olduğunu vurgulayan Tekin, gelecek günlerde Ortadoğu’da birçok ülkeye de ziyaretler gerçekleştireceklerini aktardı. Tekin, “Ne yazık ki on yıllık yanlış dış politikaların geçirmiş olduğu sonuçları yaşıyoruz. Dün ‘küresel  oyuncuyuz’ diyenler, Türkiye’yi Ortadoğu’da bir küresel oyuncak haline  getirdiler. Sayın Genel Başkanımız da bu dış politikadaki sorunların Türkiye lehine dönmesi için ciddi çaba sarfedecektir” diye konuştu.
Tekin, bir başka soruyu yanıtlarken de, Irak ziyaretine ilişkin vize sorununun bulunmadığını bildirdi.

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