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Dışişleri Bakanlığı'nın logosu değiştirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni logoya yer verildi

14 Aralık 2018 22:07

Dışişleri Bakanlığının yeni logosunda 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar bulunuyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni logoya yer verildi.

Yeni logo tasarımında, 16 yıldızla çevrilen amblemin ortasında Türk bayrağı ve Bakanlığın ismi bulunuyor. Bakanlığın yeni logosuna resmi internet sitesinde de yer verildi.

İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 16 bakanlığın logosu Cumhurbaşkanlığının kurumsal kimliğiyle bütünleşik görünüm arz edecek şekilde tasarlanmıştı.

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