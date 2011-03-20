-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 19.03.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, 1970 ve 1973 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarının, Libya halkının selametini gözeten bir anlayışla uygulanmasını teminen "gerekli ve uygun gördüğü ulusal katkıları getireceğini", gerekli hazırlık ve çalışmaların, sivil ve asker makamlarla birlikte eşgüdüm içinde yürütüldüğünü bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'un, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak, Paris'te bugün yapılan toplantı hakkında bilgi verdikleri kaydedildi. Görüşmelerde, Davutoğlu'nun, Türkiye'nin en başından itibaren Libya'daki sivil halka yönelik saldırılar karşısında gösterilecek tepkinin ve takınılacak tavrın uluslararası meşruiyet zemininde, bölgesel katılım ve destek sağlanarak gerçekleştirilmesini istediğini, temel amacın, sivil halka yönelik şiddetin önlenmesi ve sivil can kayıplarının durdurulması olması gerektiğini belirttiği ifade edildi. 1970 ve 1973 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarının temel felsefesinin de bu çizgide kaldığını vurgulayan Davutoğlu'nun, 1970 ve 1973 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarının Libya'nın toprak bütünlüğünü güvence altına alacak ve Libya halkının huzur, güvenlik ve esenliğini temin edecek şekilde uygulanmasına atfettiği önemi muhataplarına söylediği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, 1970 ve 1973 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarının, ebediyete kadar dost kalacağımız kardeş Libya halkının selametini gözeten bir anlayışla uygulanmasını teminen, gerekli ve uygun gördüğü ulusal katkılarını getirecektir. Bu doğrultuda gerekli hazırlık ve çalışmalar, sivil ve asker makamlarımızla birlikte eşgüdüm içinde yürütülmektedir."