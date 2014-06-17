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Dışişleri Bakanlığı bu kez Basra için uyarıda bulundu

Dışişleri Bakanlığı, Musul, Kerkük, Selahattin, Diyala, Anbar ve Bağdat'ın ardından Basra için de Türk vatandaşları için, ülkeyi terk etme çağrısı yaptı

17 Haziran 2014 02:10

Dışişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Kriz Masası tarafından Irak'ta yaşananlar sebebiyle yeni bir duyuru yapıldı. Duyuruda, sahadaki güvenlik durumuna ilişkin güncelleme gerekliliğinin ortaya çıktığı belirtildi. 

Bu kapsamda Kriz Masası; Musul, Kerkük, Selahattin, Diyala, Anbar ve Bağdat'tan sonra Basra'da yaşayan Türk vatandaşlarına da, ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Kriz Masası'ndan yapılan açıklama şöyle:

''Irak’ta yaşanan çatışma ortamı nedeniyle sahadaki güvenlik durumuna ilişkin olarak yeniden bir değerlendirme yapılması zarureti ortaya çıkmış ve Irak’a ilişkin güvenlik uyarımızın Basra ilini de kapsayacak şekilde güncellenmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, Musul, Kerkük, Selahattin, Diyala, Anbar, Bağdat ve Basra’da bulunan vatandaşlarımızın can güvenlikleri bakımından tedbirli davranmaları, mümkün olan en kısa sürede bu bölgelerden ayrılmaları ve sözkonusu bölgelere seyahat edilmesinden kaçınılması kuvvetle tavsiye edilmektedir.''

 

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