Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen'e kınama

Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, Yemen'in Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği füze saldırısını kınadı.

Bakanlığın açıklamasında, "25 Mart gecesi Yemen'den Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerine yönelik olarak 7 adet füze saldırısı gerçekleştirildiği endişeyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları kınıyoruz. Bahse konu füzelerin hedeflerine varmadan Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilmesiyle daha büyük can ve mal kaybının önlenmiş olması teselli vericidir" ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan önderliğindeki askeri koalisyon, Pazar gecesi, üçü başkent Riyad'ı hedef alan toplam 7 füzenin havada imha edildiğini açıkladı.

Yemenli isyancılar tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında en az bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Suudi devlet televizyonu Al-Akhbariya'ya konuşan bir askeri yetkili, "Hava savunma güçlerimiz, krallığı hedef alan 7 füzeyi başarılı bir şekilde imha etmiştir" şeklinde konuştu.

İmha edilen füze parçalarının yere düşmesi ile gerçekleşen bu patlamalardan birinde 1 Mısır vatandaşının öldüğü, 2 Mısırlının da yaralandığı bildirildi.

Yemen'deki isyancı Şii Husiler, saldırıyla ilgili olarak Riyad uluslararası havalimanının hedef alındığını açıkladı.

Füze saldırısı Suudi Arabistan önderliğindeki askeri koalisyonun Yemen iç savaşına müdahalesinin 3'ncü yıldönümünde gerçekleşti.

Çatışmanın geçmişi

1978’den 2012’ye kadar Yemen Cumhurbaşkanı olan ve halk isyanıyla devrilen Salih, Suudilerin baskısıyla görevini yardımcısı Abdurabbu Mansur el-Hadi’ye devretti; bu tarihten itibaren de Husilerle pragmatik bir işbirliğine yöneldi. Suudiler ise El-Hadi’ye bağlı birlikleri Husiler ve müttefiklerine karşı destekledi.

Mart 2015’te Yemen’e karşı amansız bir savaş başlatan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırılarına karşı koyan Husiler ve müttefikleri, bugün ülkenin başkenti dahil birçok kritik bölgeyi kontrol altında tutuyor.

Cephe savaşında kayda değer bir başarı sağlayamayan Suudiler, savaşın kendi topraklarına taşınmasını bile engelleyemedi. Bu süreçte Husiler, sınır hattındaki bazı Suudi karakollarını ele geçirdi. Direnen Yemen, Suudi Arabistan için bataklığa dönüşmüş durumda.

Suudilerin yanıtı ise sivillere yönelik hava saldırılarını daha da sertleştirmek oldu. Riyad yönetimi, kitlesel açlık ve salgın hastalıklara bel bağlayarak Yemen halkını yıldırmak üzerine kurulu bir strateji izliyor. Koalisyon uçaklarının, Yemen’de özellikle altyapıyı, yiyecek sağlayan merkezleri hedef alması nedeniyle her on dakikada bir Yemenli çocuk açlık, hastalık ya da sağlık hizmeti eksikliğinden ölüyor.

2015’ten bu yana 10 bini aşkın kişi saldırılarda hayatını kaybetti. Nisan 2017’den beri de Yemen’de 124 bin insanı kapsayan bir kolera salgınının başladığı ve hızla yayılmakta olduğu belirtiliyor. Ayrıca ülkede 7 milyon insan açlıkla karşı karşıya.

Yemen’de askeri başarıya ulaşmayacağını anlayan Suudi Arabistan, gelinen süreçte karşısında yer alan “kırılgan ittifakı” lehine kullanarak, eski işbirlikçisi Salih’i yanına çekmeyi başarmış oldu. Ancak Suudilerin tek planının Salih üzerinden olduğu da söylenemez. Yemen’in doğusunda artan IŞİD ve El-Kaide varlığı da Suudilerin burası için daha büyük bir hesap içinde olabileceğini gösteriyor.