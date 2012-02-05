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Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama MÜNİH (A.A)

05 Şubat 2012 15:17

-Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama MÜNİH (A.A) - 05.02.2012 - Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun 48. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile yaptığı görüşmede, Suriye'ye yönelik bir askeri müdahale konusunda anlaştığı şeklinde basında çıkan haberleri yalanladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, bu konuda yaptığı açıklamada, bugünkü bir gazetede Bakan Davutoğlu ile Clinton arasında dün Münih'te yapılan görüşmede, "Bundan sonra Suriye'ye askeri müdahale seçeneği içeren karar üzerinde uzlaşıldığı" yönünde çıkan haberin gerçekle bağlantısı olmadığını belirtti.  Ünal, söz konusu görüşmede Suriye'deki gelişmelerin ve tabiatıyla o saat itibarıyla New York'ta görüşülmekte olan tasarının ele alındığını, ancak bu gibi bir konunun gündeme dahi gelmediğini kaydetti.

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