Dışişleri Bakanlığından Venezuela halkına başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’nın Merida eyaletinde meydana gelen sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Venezuela’nın batısındaki Merida eyaletinde meydana gelen sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Venezuela halkı ve Hükümeti ile sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.